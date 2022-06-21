الاتحاد الوطني يؤكد مشاركته في جلسة البرلمان الاستثنائية

2022/06/21 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء، مشاركة كتلة الحزب في جلسة مجلس النواب الاستثنائية الخميس المقبل.

وقال آلي لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد يرى ضرورة استمرار عمل مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية ورقابية مهمة خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد".

وأضاف أن "الجلسة ستناقش مواضيع مختلفة من بينها الاعتداءات التركية الأخيرة التي طالت المدن وكذلك المواضيع والتطورات السياسية".

ودعا مجلس النواب يوم امس، نوابه الى جلسة استثنائية، تعقد يوم الخميس المقبل، بطلب من مجموعة من النواب.

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