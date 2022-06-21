الرافدين يحصي عدد القروض الممنوحة في ايار الماضي

2022/06/21 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصرف الرافدين حصيلة القروض التي منحت خلال شهر ايار الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القروض التي تم منحها وانجازها خلال شهر ايار الماضي بلغت 482 قرضا تنوعت ما بين قروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة"، مشيراً الى أنه "تم منح 426 قرضا للمشاريع الصغيرة و44 قرضا للترميم وتأهيل الدور السكنية و12 قروض للبناء في قطعة ارض والبالغة 50 مليون دينار".

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