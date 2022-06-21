انواء الناصرية: درجات الحرارة تتجاوز حاجز الـ 50 وتسجل سادس اعلى درجة حرارة في العالم 



انواء الناصرية: درجات الحرارة تتجاوز حاجز الـ 50 وتسجل سادس اعلى درجة حرارة في العالم 
2022/06/21 | 10:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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