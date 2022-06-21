قيادي بالقانون: العدالة ستطال جميع من تورطوا بجريمة المطار

2022/06/21 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الثلاثاء، أن العدالة ستطال جميع من تورطوا في جريمة مطار بغداد الدولي التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأميركية.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو قبل ايام اكدت ادانة واشنطن في تنفيذ جريمتها النكراء في استهداف القادة الشهداء قرب مطار […]

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