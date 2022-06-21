الرافدين يُحصي عدد القروض الممنوحة في أيار الماضي

2022/06/21 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، حصيلة القروض التي منحت خلال شهر أيار الماضي.

وذكر بيان للمصرف، أن "القروض التي تم منحها وإنجازها خلال شهر أيار الماضي بلغت 482 قرضاً تنوعت ما بين قروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة".

وأشار إلى أنه "تم منح 426 قرضاً للمشاريع الصغيرة و 44 قرضاً للترميم وتأهيل الدور السكنية و12 قروضاً للبناء في قطعة أرض والبالغة 50 مليون دينار".

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