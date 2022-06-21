وزارة الكهرباء تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة انخفاض كفاءة التجهيز

2022/06/21 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هبوط الڤولتيات ورفع كفاءة التجهيز داخل العاصمة بغداد.

وذكر بيان للكهرباء أن "غرفة عمليات وزارة الكهرباء عقدت اجتماعاً في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، ترأسه الوزير (عادل كريم) ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ، ومدير عام الدائرة الفنية، ومدير عام كهرباء بغداد ونقل الوسط، لمعالجة التجهيز في بعض مناطق بغداد والعمل على رفع مستوياته".

وأضاف أن "الاجتماع تناول التداول حول مشاكل العاصمة بسبب هبوط الڤولتيات والاختناقات والانقطاعات، بعد ورود عدة شكاوى بهذا الخصوص، وداعا الى "معالجة الڤولتيات وتحقيق الإتاحات ، في ظل عدم التلاعب بحصص المحافظات مطلقاً ، وشدد على دوائر السيطرة لاخذ دورها في معالجة مشاكل النقل والتوزيع".

وناقش كريم "اختناقات محطة إسكان الخر ومناقلة أحمالها، ومدى إمكانية الإستفادة من محطة التراث، واستغلال متنقلة الراشدية للاستفادة من سعاتها، واستخراج عدة مغذيات منها، والحال ذاته لمتنقلات مدينة الصدر مع موازنة أحمالها، وإيجاد الحلول لاختناقات منطقتي الوزيرية والمشتل، واستغلال خطوط الربيع ( ١٣٢ ك.ڤ ) لفك إختناقات مناطق الجامعة والكرخ".

وأُختتم الاجتماع، بالإيعاز للجهات ذات العلاقة بتهيئة محضر مشترك ، يحدد التزامات العمل ونسب الانجاز ، وتحديد اهم المعوقات ، مع قيام دائرة التشغيل والتحكم بتوفير تجهيز ملائم لمدينة بغداد وفق حصتها المقررة ".

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