العراق يستعد لاطلاق سياسة

2022/06/21 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعدُ العراق لإطلاق سياسة سكانية جديدة لتنظيم النسل والصحة الإنجابية خلال تموز المقبل بمناسبة اليوم العالمي للسكان.وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم في بيان إن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد السكان نتيجة عدم إجراء التعداد حتى الآن، وإنما تقديرات تشير إلى الوصول إلى 41 مليون نسمة"، مشيراً إلى أن "الزيادة السكانية مستمرة بوتيرة متصاعدة ما يتطلب السيطرة عليها". وأضاف كاظم، أن "الوزارة تستعد بمناسبة اليوم العالمي للسكان لإطلاق وثيقة (السياسات السكانية) خلال تموز المقبل، حيث تركز على تنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة". ونوه كاظم "بصعوبة التقليل من معدلات الخصوبة، دون أن تكون هناك سياسات مرسومة بهذا الشـأن ليتم تخفيضها بشكل تدريجي، إذ لا يمكن فرض تحديد النسل بشكل قانوني، لأنها تعد حقاً من حقوق الأسرة، لكن سيتم ذلك عن طريق برامج توعوية لتنظيم الصحة الإنجابية، والإشارة إلى خفض أعداد الولادات والتباعد بينها". وبين أن "هذا البرنامج يحتاج إلى جهود مشتركة مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن دور الإعلام الكبير"، لافتاً إلى أن "وزارة التخطيط سترصد الأموال لهذا المشروع لأهميته الكبيرة".انتهى/25

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