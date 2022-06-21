نائب تعليقا على تشكيل الحكومة المقبلة: جهات ستتربص للإخفاقات

2022/06/21 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي , الثلاثاء , ان مرحلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من اهم المراحل حساسية ودقيقية, مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستكون حساسة لوجود جهات داخلية وخارجية ستتربص الإخفاقات .وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاطار التنسيقي […]

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