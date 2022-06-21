2022/06/21 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سمى الاتحاد العراقي بكرة اليد، ظافر صاحب، مدرباً لمنتخب الناشئين.وقال مدير المكتب الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، أسند مهمة قيادة منتخبنا الوطني للناشئين إلى الكابتن ظافر صاحب بدل الكابتن محمد حمزة، الذي قدم في وقت سابق اعتذاره عن تكمله المهمة بسبب ذهابه إلى الحج”.[…]

ظهرت المقالة اتحاد اليد يسمي ظافر صاحب مدرباً لمنتخب الناشئين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اليد يسمي ظافر صاحب مدرباً لمنتخب الناشئين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد اليد يسمي ظافر صاحب مدرباً لمنتخب الناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).