كاف يعلن مواعيد البطولات الإفريقية للموسم الجديد

2022/06/21 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد انطلاق بطولات إفريقيا للموسم الجديد، سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس.

وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط (بدلا من 7).

كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 أغسطس المقبل.

وأوضح مصدر بالكاف: "تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من موعد للقيد، والاكتفاء بفترة واحدة فقط قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة الانتقالات الشتوية في يناير".

ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والإياب من 16 إلى 18 ايلول.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والإياب من 14 إلى 16 تشرين الاول.

ملحق (الكونفيدرالية): من 2 إلى 9 تشرين الثاني.

الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 شباط 2023.

الجولة الثانية من 17 إلى 19 شباط.

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 شباط.

الجولة الرابعة: 7 و8 اذار.

الجولة الخامسة: 17 و18 اذار.

الجولة السادسة: من 31 اذار إلى 2 نيسان.

ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والإياب من 28 إلى 30 نيسان.

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والإياب من 19 إلى 21 ايار.

النهائي: من 2 إلى 11 حزيران 2023.

المصدر: وكالات

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