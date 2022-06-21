بلجيكا أعادت من سوريا 16 طفلًا وستّ أمّهات

2022/06/21 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت بلجيكا من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد، 16 طفلًا وستّ أمّهات هم أفراد عائلات جهاديين جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء.

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس المعلومات التي كشفتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية RTBF.



ويُتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحافي يُعقد قبل الظهر في بروكسل.

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