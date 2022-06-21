بالفيديو .. حريق ضخم يلتهم حديقة “كاردن ستي”

2022/06/21 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، داخل حدائق كاردن ستي في محافظة صلاح الدين.

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