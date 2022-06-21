2022/06/21 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الثلاثا، أن الرئيس الفرنسي رفض عرض رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالاستقالة في أعقاب نتيجة انتخابات البرلمان التي أجريت هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).