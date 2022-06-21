دائرة حكومية في الديوانية تعطل الدوام بسبب انقطاع الكهرباء

2022/06/21 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

كشف مصدر بدائرة التقاعد في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء،عن تعطيل الدوام لهذا اليوم في الدائرة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "ادارة التقاعد فرع الديوانيةعطلت الدوام هذا اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

وأوضح، أن "تعطيل الدوام بعد انقطاع الكهرباء جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تواجد اغلب المراجعين من كبار السن وليست لديهم القدرة على انجاز المعاملات".

تشهد مدن وسط العراق وجنوبه، منذ يوم الأحد الماضي، تظاهرات ووقفات احتجاجية، تخلل بعضها قطع طرق رئيسة ومهاجمة دوائر حكومية، بسبب تراجع معدل توفير التيار الكهربائي للمدن، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة شحّ المياه.

وقطع عشرات المحتجين، الاسبوع الماضي، الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد ومحافظة ذي قار.

وشهد طريق بغداد ـ ديالى الأمر ذاته، في وقت سجلت فيه النجف والديوانية وبابل والمثنى تظاهرات ليلية استمرت لساعات بعد انخفاض تجهيز الكهرباء إلى 8 ساعات متفرقة فقط من أصل 24 ساعة.

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