بالفيديو.. طائرات الـ F16 العراقية تنفذ ضربات ’موجعة’ لداعش في كركوك

2022/06/21 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية "موجعة" لداعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

ونشرت الوزارة مقطعا فيديويا، كتبت عليه "نفذ أبطال القوة الجوية، ومن خلال طائرات الـF16 ، وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، عدداً من الضربات الجوية في وادي الشاي، ضد مجموعة من الأهداف المنتخبة التابعة لإرهابيي داعش".

وفي 15 حزيران الجاري، أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الأربعاء، مقتل 3 من عناصر داعش خلال عملية عسكرية في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة وإستكمالًا لعمليات تطهير أرضنا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من قتُل (3) من عصابات داعـش فجر اليوم الأربعاء في ناحية سركلان بمحافظة كركوك، حيثُ نَصب شُجعان الجهاز كمين إستخباري مُحكم وجهت فيه ضربة مباشرة بصاروخ يحمل على الكتف، أسفر عن قُتل هؤلاء الإرهابيين جميعاً".

وأضاف أنه "على صعيد متصل نفذ الجهاز عملية اخر لتفتيش أحد أوكار الإرهابيين في جبال مخمور بمُحافظة نينوى، تمكن فيها من قتل العُنصر المسؤول عن حراستها، حيثُ عثر أبطالنا داخل الوكر على (-اسلحة خفيفة - مواد طبية - سي فور (c4)ومواد متفجرة أُخرى - كواتم عدد وناظور حراري ونهاري- رمانات يدوية - كامرات للتصوير وهاردات مع فلاش ميموري- هواتف نقالة وبطاريات شحن)".

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