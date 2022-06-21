بتهمة الضرر العمد بأموال الدولة.. النزاهة تصدر أمر استقدام بحق قائممقام سامراء

2022/06/21 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ قائممقام قضاء سامراء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي يعمل فيها.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) أن "الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام قائممقام سامراء، عن موضوع قيامه بالتوقيع على الصك الخاصِّ بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم مُحافظة صلاح الدين خلال عام 2014".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ وقرارات أحكامٍ بحق عددٍ من المسؤولين المحليّين في مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام، منها صدور أمر استقدامٍ بحق المحافظ؛ على خلفية الابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من أحد المقاولين.

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