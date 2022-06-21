فينيسيوس جونيور يرد بشكلٍ صريح على عرض باريس الخيالي

2022/06/21 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن موقفه من تجديد عقده مع ريال مدريد، والذي سينتهي في عام 2024.كما رد أيضاً على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.ويسعى ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى عام 2027 على أقل تقدير، وسيحصل اللاعب على زيادة كبيرة في الراتب السنوي، ليصبح من […]

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