2022/06/21 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليوغا... أحدث طريقة لمواجهة الخمول وعلاج بعض الأمراض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lI1f5-1dmn8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليوغا... أحدث طريقة لمواجهة الخمول وعلاج بعض الأمراض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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