العتبات المقدسة ضوء تنير الدروب

2022/06/21 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ علي فاضل

إن القائمين على العتبات في كربلاء

تحديداً لديهم حس الانتماء الفعلي وروح

المواطنة العراقية، فهم لا يمتلكون

جوازات سفر غربية أو من مزدوجي الجنسية

كالذين يقضون فترة حكمهم على شكل فترة

تج

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