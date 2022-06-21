مع زيارة محمد بن سلمان.. الكشف عن عدد الاتفاقيات بين البلدين وقيمة الاستثمارات السعودية

2022/06/21 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بندر العامري، الثلاثاء، عدد الاتفاقيات التي سيوقعها البلدان على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي بدأت مساء الإثنين

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