2022/06/21 | 11:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يعد الخميس المقبل مناسبة سعيدة لعشرات الخاسرين بعد صعودهم الى مجلس النواب بشكل مفاجئ عقب الانسحاب الصدري من البرلمان، فيما ستظفر قوى الاطار التنسيقي بحصة الاسد خلال جلسة الخميس.وبحسب مصادر فان “قوى الاطار التنسيقي ستحصل على 51 نائبا من اصل 73 وهو عدد نواب الكتلةالصدرية المستقيلة وسيذهب المتبقى للقوى المستقلة وكتلة الحلبوسي بواقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب البدلاء يتطلعون لجلسة بعد غد: “هلا بالخميس”!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب البدلاء يتطلعون لجلسة بعد غد: “هلا بالخميس”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).