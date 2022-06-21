بعثة الحج العراقية تعلن عدد الحجاج المُتجهين للديار المقدسة

2022/06/21 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الحجاج المتجهين للديار المقدسة.وذكر بيان للبعثة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد الحجاج المتجهين للديار المقدسة بلغ 11854 حاجاً".وأضاف أن "عدد الحجاج الذين وصلوا جواً للديار المقدسة بلغ 7180 و 4674 براً، منهم 2015 حاجاً في مكة المكرمة".

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