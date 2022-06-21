2022/06/21 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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زيدان والدراجي يناقشان تجهيز دائرة الحراسات القضائية بالاسلحة المنتجة محليا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:51

واع/

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