الصحة توجه طلبا إلى المالية لتعيين هذه الشريحة (وثيقة)

2022/06/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجّهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى وزارة المالية لتعيين خريجي المهن الطبية والصحية.وجاء في وثيقة الصحة والتي تحمل توقيع المخوّل بالصلاحيات الإدارة والمالية، هاني العقابي، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، ما ورد في ادناه:

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