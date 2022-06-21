نداء ’عاجل’ من صحة ديالى بشأن ارتفاع الاصابات بكورونا

2022/06/21 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وجهت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة للأهالي حول فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا شهد متغيرات مثيرة للقلق في الايام العشرة الاخيرة مع تزايد واضح بالإصابات لمختلف الشرائح وخاصة كبار السن".

واضاف العزاوي، ان "المشكلة الاساس هو خلو شبه كامل لمراكز جرعات فيروس كورونا من المواطنين رغم تحذيراتنا المتكررة بان التلقيح اداة فعالة في تجنب انتقال الاصابات بين الافراد وعدم وصول المصابين الى الحالة الحرجة"، مؤكدا "ضرورة الانتباه لخطورة الفيروس".

واشار الى ان "صحة ديالى توجه رسالة عاجلة للأهالي بضرورة أخذ اللقاحات بشكل عاجل والانتباه للإجراءات الوقائية لتفادي ارتفاع غير مسبوق في الاصابات الذي قد يؤدي الى فقداننا المزيد من الارواح".

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