“أزمة البنزين” تتواصل في ذي قار

2022/06/21 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل أزمة الوقود، وتحديداً البنزين،

في محافظة ذي قار، لليوم الرابع على

التوالي، وسط تزايد المخاوف من توسع

الأزمة وشمول المحافظة بأكملها.

ونقلت مصادر اعلامية ان، محطات الوقود

المفتوحة في مدينة الناصر

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