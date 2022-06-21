2022/06/21 | 12:01 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعتزم وزارة البيئة إطلاق الستراتيجية
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الوطنية لشؤون الألغام (2022 ـ 2028) بهدف
تقليص المساحات الملوثة، فيما سجلت
أكثر من 30 ألف شخص من الضحايا بسبب
المقذوفات غير المنفلقة والألغام.
ووفق اللجنة الدولية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة: أعداد ضحايا الألغام تجاوزت 30 ألفاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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