البيئة: أعداد ضحايا الألغام تجاوزت 30 ألفاً

2022/06/21 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة البيئة إطلاق الستراتيجية

الوطنية لشؤون الألغام (2022 ـ 2028) بهدف

تقليص المساحات الملوثة، فيما سجلت

أكثر من 30 ألف شخص من الضحايا بسبب

المقذوفات غير المنفلقة والألغام.

ووفق اللجنة الدولية

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