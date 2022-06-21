عقبات قانونية وفنية أمام مشروع تدوير النفايات في النجف

2022/06/21 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من إدراجه ضمن موازنة 2013، لا

يزال يواجه مشروع تدوير النفايات في

النجف الأشرف عقبات فنية وقانونية حالت

دون تنفيذه طوال هذه المدة على الرغم من

الفوائد الكبيرة التي تجنيها المحافظة

من هذا المش

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