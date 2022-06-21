مع تغير الفصول.. إليك أعراض الرمد الربيعي الذي يصيب العيون

2022/06/21 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تغيرّ الفصول، يلاحظ الكثير من الآباء والأمهات احمرار عيون الأطفال، وحكها باستمرار، بحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية على "تويتر".

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