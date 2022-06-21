العكيلي يستغرب “صمت” الحكومة على تصريحات بومبيو ويدعو القضاء للتدخل ومحاسبة المتورطين

2022/06/21 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد أعرب الخبير الأمني صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، عن استغرابه من “صمت” حكومة تصريف الأعمال المطبق على تصريحات وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو بشأن جريمة المطار التي أثارت ضجة كبيرة، داعيا القضاء التدخل وإصدار أومر قبض بحق الضباط والعناصر المتورطين.وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما أدلى به وزير الخارجية الأميركي […]

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