2022/06/21 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المواطنين لمراجعة المراكز الصحية عند ظهور اعراض الكوليرا عليهم، فيما حذرت من اهمال الامر.وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “مرض الكوليرا هو ليس مرض جديد وفي بعض من السنوات سجلنا به عدد من اصابات”، مبينة ان “المرض هو التهاب […]

ظهرت المقالة إهماله يؤدي الى الوفاة..



الصحة تدعو لمراجعة المراكز الصحية عند ظهور اعراض الكوليرا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إهماله يؤدي الى الوفاة.. الصحة تدعو لمراجعة المراكز الصحية عند ظهور اعراض الكوليرا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إهماله يؤدي الى الوفاة.. الصحة تدعو لمراجعة المراكز الصحية عند ظهور اعراض الكوليرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).