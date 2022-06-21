رئيس الجمهورية ووفد التيار المدني يؤكدان أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي

2022/06/21 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووفد التيار المدني الديمقراطي ، اليوم الثلاثاء، على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد التيار المدني الديمقراطي، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد".وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل التحديات التي تواجه العراق، وضرورة رصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية" ،مشيراً الى أن "تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة".

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