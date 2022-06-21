"المراءة" تاج على رؤوسكم 

2022/06/21 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت قبل أيام حوار مسجل صوتاً وصورة مع جريدة الجريدة الكويتية حول موضوع العنف ضد المرأة، متحدثة عن أشكال وأنماط عدة من هذا العنف، أخطرها في رأيي هو العنف النفسي الذي من خلاله يمكن للذكور، للأسرة وللمجتمع ككل إقناع المرأة أنها أقل شأناً، أن إنسانيتها أقل درجة، وأنها كبشر إنما هي مستحقة، بسبب من جنسها، لحقوق أقل ومتحمِّلة لواجبات أكثر.لطالما كانت هذه المقدرة المجتمعية الأبوية مبهرة، أن يستطيع المجتمع إقناع إنسان أنه أقل من نفسه، أنه يهبط درجة على سلم نوعه بسبب من جنسه، أنه أقل ذكاءً، أنه أضخم مسؤ

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