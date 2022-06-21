2022/06/21 | 12:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تعلن عن دعمها لمقترح تأجيل استيفاء ديون مستفيدي الحماية الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/21 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن عن دعمها لمقترح تأجيل استيفاء ديون مستفيدي الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن عن دعمها لمقترح تأجيل استيفاء ديون مستفيدي الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).