2022/06/21 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة للأنواء الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس لليوم والأيام التي تليه، فيما فصّلت الموجة الغبارية المرتقبة التي من المفترض تأثر البلادج بها اليوم.

وقالت الهيئة إن “أجواء البلاد ستتعرض اليوم إلى تصاعد للغبار بعد ظهر اليوم، مع فرصة لحصول عواصف غبارية في الأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى، مع فرصة لتصاعد الغبار في المنطقة الشمالية ليلاً، فيما ستشهد المنطقة الجنوبية غباراً خفيفاً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الأنواء الجوية .. أجواء البلاد بعد ظهر اليوم ستتعرض إلى تصاعد الغُبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الأنواء الجوية .. أجواء البلاد بعد ظهر اليوم ستتعرض إلى تصاعد الغُبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).