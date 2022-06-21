نائب: حكومة الكاظمي ضاعفت اعداد الفقر في الوسط والجنوب

2022/06/21 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء ، أن إجراءات الحكومة الاقتصادية الخاطئة ضاعفت أعداد الفقر في وسط وجنوب العراق .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحمامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة ساهمت بشكل كبير بافقار الشعب بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وحالة الكساد […]

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