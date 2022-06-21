انتحار ضابط في عمليات بغداد باطلاق النار على نفسه

2022/06/21 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإقدام ضابط في عمليات بغداد على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "أقدم الضابط المدعو موفق العيساوي في مغاوير الاليات في عمليات بغداد على الانتحار داخل مقر الفوج ضمن منطقة العامرية بإطلاق النار على نفسه، مما أدى الى وفاته على الفور".

وأضاف أن "أسباب الانتحار مازالت مجهولة، فيما تجري الجهات الأمنية تحقيق الحادث".

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