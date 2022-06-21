وزير المالية يدلي بتصريح جديد بشأن استيفاء ديون مستفيدي الحماية الاجتماعية

2022/06/21 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الثلاثاء، دعمه مقترح تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة مستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن قانون الأمن الغذائي.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "حرصت خلال فترة اعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية، على توجيه التركيز نحو انصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم".واضافت انه "من منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذة الفئات، والتخفيف عن كاهلها، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشر / ثانيا، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الأجتماعية".وجددت الوزارة في بيانها، حرصها على "تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية".

وأشارت الى انها "وضعت في صلب اهتمامها تنفيذ كامل فقرات القانون، على النحو الذي يضمن تحقيق الامن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة ، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة".

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