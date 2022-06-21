2022/06/21 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… محافظ بابل الجديد يؤكد للفتلاوي: لدينا 7 مستشارين فقط

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