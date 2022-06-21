اعتقال عناصر تابعة للموساد جنوب ايران

2022/06/21 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت السلطات الايرانية عن اعتقال عناصر تابعة للموساد جنوب البلاد.

ونقل موقع ايران بالعربي عن المدعي العام في مدينة زاهدان جنوب ايران اعلانه اعتقال عناصر تابعة للموساد الاسرائيلي في محافظة سيستان وبلوشستان كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين ايرانيين.

وكانت ايران اتهمت الموساد الاسرائيلي بعدة عمليات اغتيال طالت علماء وضباط ايرانيين خلال الفترة السابقة بمناطق متعددة من البلاد.

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