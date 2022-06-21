مؤشرات تحلل الولايات المتحدة - عذري مازغ

2022/06/21 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ برغم جدية العنوان اعلاه إلا اني سأحاول ان يكون مقالي هذا فكاهيا ولو في جزء منه:في مؤتمر أو اجتماع دولي (لا ادري) عقد بمراكش حول محاربة داعش لمح صاحب "المقص الذهبي" كما يصفه صاحب قناة أبو البيس اليوتوبية الخاصة (أعتقد من لهجته انه اردني من ام مغربية) إلى علاقة الانفصال بالإرهاب، وطبعا يمكن فهم الخلفيات السياسية لبوريطة الخادم المطيع في المملكة المغربية فهو يلسع بتهذب وديبلوماسية وربما هذا هو ما ......





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