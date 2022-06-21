اقتراحات لتدبير اكراهات عيد الاضحى - عائشة التاج

2022/06/21 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_التاج اقتراحات لتدبير تشنجات عيد الاضحى هناك كلام عبر الإعلام وغيره يفيد بغلاء أسعار الاكباش مما يجعل فئات من فقراء الشعب و محدودي الدخل عاجزة عن اقتنائه.



و ضمنهم من سيبيع اشياءه الثمينة لاقتنائه وارضاء الأطفال كما يدعي الجميع، علما انهم يرضون شغفهم الخاص...مع غلاء البنزين والجفاف وو منطقي جداان يرتفع ثمن الاكباش..



لكن أمام هكذا وضعية تتسم بأقصى الضغوطات على أرباب الأسر الفقراء هل من الضروري فعل ......





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