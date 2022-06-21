2022/06/21 | 13:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lUQtXzJTus0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نريد نفتهم أحنه الشباب ... وين وعد وزير الداخلية ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نريد نفتهم أحنه الشباب ... وين وعد وزير الداخلية ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).