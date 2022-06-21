انخفاض أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في الأسواق العراقية

2022/06/21 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (21 حزيران 2022).

كما أن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 378 الف دينار، وسعر الشراء 374 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 380 الف دينار للمثقال الواحد.

اضافه إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 338 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 334 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، وتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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