الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

2022/06/21 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والبالغة (10 ) ملايين دينار وموظفي العقود (5) ملايين دينار.وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه “على المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الألكتروني […]

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