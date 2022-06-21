كوريا الجنوبية تطلق صاروخ ينجح في الوصول الى الفضاء

2022/06/21 | 13:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطط كوريا الجنوبية إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل.

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