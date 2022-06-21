الاطار يستعد لإعلان نفسه “كتلة أكبر” في جلسة الخميس

2022/06/21 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري , الثلاثاء , ان جلسة الخميس المقبل ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري, مبينة ان الاطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعا باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليميين الدستورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت البجاري في […]

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