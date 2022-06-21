ماني يصل مدينة ميونخ تمهيداً للإنضمام إلى بايرن

2022/06/21 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة ميونخ الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ.وبحسب شبكة “شكاي سبورتس”، فإن ماني سيخضع للفحص الطبي الخاص بصفقة انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن […]

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