2022/06/21 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أبصرت النور وأنا وأبواي نتنقل هربا من الحروب.وعيي السياسي الأول كان في بيروت وفيه أن أمي، وهي لبنانية، تستمع الى الراديو وقد بدا عليها القلق الشديد.عانقتها كما يفعل الصغار للتخفيف من همّ الكبار، وسألتها لما كانت خائفة.قالت لي قتلوا طوني فرنجية.من هو طوني هذا؟ أجابتني ابن رئيس الجمهورية.النائب طوني فرنجية كان ابن رئيس لبنان الراحل سليمان فرنجية وقتلته ميليشيا القوات اللبنانية في العام 1978.كان بيتنا في بيروت الغربية الإسلامية، وكان موقع عمل أبي في بيروت الشرقية المسيحية.خشيت أمي أن يحص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات لاجئ عراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات لاجئ عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).