2022/06/21 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت مشاهد مصورة حصلته عليها (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اندلاع حريق بمطعم دجاج كهرمانة على طريق بغداد - كركوك.

وقال مراسلنا، إن "حريقا كبيرا اندلع في مطعم دجاج كهرمانة على الطريق الرابط بين بغداد و كركوك"، دون ذكر اي تفاصيل أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير داخل مطعم على طريق بغداد- كركوك (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير داخل مطعم على طريق بغداد- كركوك (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).